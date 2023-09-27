Вредно для здоровья: депутаты Петербурга предложили запретить открытую продажу бутирата

Вещество является ядовитым и может вызвать смерть.В Петербурге депутаты Заксобрания Наталия Астахова, Антон Соловьёв, Алексей Цивилёв и Константин Чебыкин предлагают запретить продажи бутирата и внести его в список наркотических средств.
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