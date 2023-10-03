Жизнь полна разочарований

Борис Леонтьев

Казахи тупо сами себя в тупик загнали: Дать выступить Галкину и другим русскоязычным артистам, и тут уже совсем не важно русофобам или патриотам России, поднимется волна национализма — почему на русском а не на казахской «мове» которую не то что артисты, но и самопровозглашённые казахи-то не все знают. Не дать выступить — зажим демократии. И опять не важно русофобам или патриотам России. Не дашь выступать русофобам — проклянёт Запад. Не дашь выступать патриотам России — она и обидится может, а её обиды н-у-у-у очень дорого обидчикам обходятся, причём даже мировым главнюкам и не то что там каким-то марионеткам и западным холопам . И казахи кое-где уже это тоже успели прочувствовать.