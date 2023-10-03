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Жизнь полна разочарований

Жизнь полна разочарований

Сговорились они все, что ли? Нервы-то у человека не железные: переживать одно разочарование за другим.

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Комментарии
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Александр Попов
Это ВЫКИДЫШИЗЖОПЫПАГАЧЁВОЙ. Полный ДЕБИЛ.
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6 час.
Борис Леонтьев
Казахи тупо сами себя в тупик загнали: Дать выступить Галкину и другим русскоязычным артистам, и тут уже совсем не важно русофобам или патриотам России, поднимется волна национализма — почему на русском а не на казахской «мове» которую не то что артисты, но и самопровозглашённые казахи-то не все знают. Не дать выступить — зажим демократии. И опять не важно русофобам или патриотам России. Не дашь выступать русофобам — проклянёт Запад. Не дашь выступать патриотам России — она и обидится может, а её обиды н-у-у-у очень дорого обидчикам обходятся, причём даже мировым главнюкам и не то что там каким-то марионеткам и западным холопам . И казахи кое-где уже это тоже успели прочувствовать.
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3 час.
Vlad Dirkin
Сантехник Петров и рабочий сцены Баширов... 😉
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51 мин.

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