Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Визит Путина в КНДР показателен, формируется новый геополитический блок – киевский эксперт

Визит Путина в КНДР показателен, формируется новый геополитический блок – киевский эксперт

России и Северной Корее есть, что предложить друг другу. В целом, визит президента России Владимира Путина в КНДР и далее во Вьетнам – имеет показательный характер того, что формируется новый незападный блок.

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