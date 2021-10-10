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Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок

Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок.

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