КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок.
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