Законные цели. Путин предостерег третьи страны от предоставления ВСУ аэродромов для F-16

Президент РФ Владимир Путин во время посещения 344-й государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Торжке прокомментировал возможную поставку Западом Украине американских истребителей F-16.
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