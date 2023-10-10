Скандал в парламенте, который рукоплескал бывшему нацисту...

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Они аплодировали там  даже не &quot;ветерану&quot;, а словам.  Сообщению, ЧТО ОН &quot;ВОЕВАЛ ПРОТИВ РОССИИ&quot;... Для них  подобное - &quot;пароль приветствия и доверия&quot;, кто против России!!  Падлы!!
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