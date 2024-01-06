Прямая трансляция первого пуска РН Vulcan VC2S с миссией Peregrine

8 января 2024 года в В 10:18 по московскому времени со стартовой площадки SLC-41 на космодроме мыс Канаверал, Флорида, США запланирован запуск ракеты-носителя Vulcan VC2S, доставившей миссию Peregrine на Луну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии