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Прямая трансляция первого пуска РН Vulcan VC2S с миссией Peregrine

Прямая трансляция первого пуска РН Vulcan VC2S с миссией Peregrine

﻿﻿8 января 2024 года в В 10:18 по московскому времени со стартовой площадки SLC-41 на космодроме мыс Канаверал, Флорида, США запланирован запуск ракеты-носителя Vulcan VC2S, доставившей миссию Peregrine на Луну.

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