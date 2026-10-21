98-я ракетка мира Теренс Атман принес извинения за поведение в квалификации «Мастерса» в Шанхае. Напомним, во время матча с Бернардом Томичем француз после проигранного розыгрыша швырнул ракетку в трибуны с задней линии, она ударилась в ограждение.