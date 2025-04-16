Не прописался в съемной квартире — штраф: нововведения

Эксперт рассказал о тонкостях временной регистрации.Информация о штрафе за отсутствие временной регистрации при аренде квартиры была опубликована в одном из федеральных СМИ, ссылаясь на слова директора департамента защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова.