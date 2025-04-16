Райс, Лаутаро, Дембеле и Гирасси претендуют на приз лучшему игроку недели в ЛЧ

После ответных матчей 1/4 финала на приз номинированы: – Деклан Райс из «Арсенала», признанный лучшим игроком матча с «Реалом»; – Лаутаро Мартинес из «Интера», забивший «Баварии»; – Усман Дембеле из «ПСЖ», отдавший ассист в матче с «Астон Виллой»; – Серу Гирасси из «Боруссии» Дортмунд, сделавший хет-трик в матче с «Барселоной».