3 неожиданных симптома менопаузы и один приятный бонус, который скажется на вашей груди

Климакс пугает, для многих это означает приближение старости. Хотя, если подумать, ну какая старость в 50 лет? Да, в организме происходят серьезные гормональные изменения, но их можно скорректировать гормональной терапией.
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