Кинологи отлавливают безнадзорных собак во Владивостоке

На улице Майора Филипова 16 января отловили безнадзорных собак. Причиной стали массовые сообщения в социальных сетях о животных, которые ведут себя агрессивно по отношению к людям и даже повредили автомобили, сообщается на официальном сайте администрации города.
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