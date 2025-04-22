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Южная Корея резко нарастила поставки одной категории товаров в Россию

Южная Корея резко нарастила поставки одной категории товаров в Россию

По итогам марта 2025 года суммарные объемы поставок южнокорейской косметики в Россию увеличились в 1,4 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 28,9 миллиона долларов в денежном выражении.

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