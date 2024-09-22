Полный расклад по сегодняшним атакам на Украину: ракетный удар уничтожил казармы ВСУ

С 21 на 22 сентября 2024 года российские вооруженные силы осуществили ряд ударов по целям противника в разных регионах Украины, включая Харьковскую, Полтавскую, Хмельницкую, Винницкую, Сумскую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области.