Полный расклад по сегодняшним атакам на Украину: ракетный удар уничтожил казармы ВСУ

С 21 на 22 сентября 2024 года российские вооруженные силы осуществили ряд ударов по целям противника в разных регионах Украины, включая Харьковскую, Полтавскую, Хмельницкую, Винницкую, Сумскую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области.
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