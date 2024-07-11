Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телекомпании CNN заявил, что стратегия ЕС и НАТО не принесла результатов в разрешении конфликта на Украине, без его завершения страна будет уничтожена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии