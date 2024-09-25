Партию гуманитарной помощи отправили из Иркутска в зону проведения спецоперации

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из областного центра в зону проведения спецоперации. Организатором сбора выступила Иркутская региональная общественная организация ветеранов «Специальной военной операции», администрация Иркутска и благотворительный фонд «Любимый город».
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