Магия вне Хогвартса: как прошла свадьба звезды "Гарри Поттера" Эванны Линч

Звезда культовой франшизы о Мальчике-который-выжил Эванна Линч связала себя узами брака. Торжество прошло в неповторимой, слегка эксцентричной манере – под стать ее знаменитой экранной героине Полумне Лавгуд.
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