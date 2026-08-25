Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 978 подписчиков

Магия вне Хогвартса: как прошла свадьба звезды "Гарри Поттера" Эванны Линч

Магия вне Хогвартса: как прошла свадьба звезды "Гарри Поттера" Эванны Линч

Звезда культовой франшизы о Мальчике-который-выжил Эванна Линч связала себя узами брака. Торжество прошло в неповторимой, слегка эксцентричной манере – под стать ее знаменитой экранной героине Полумне Лавгуд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии