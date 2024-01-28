"Мастер и Маргарита" - скандал, каких не было: Режиссёр "фильма-сенсации" содержит ВСУ?

"Мастер и Маргарита" - скандал, каких ещё не было в отечественном кино. Неужели режиссёр "фильма-сенсации" Михаил Локшин действительно содержит ВСУ?Несколько дней назад в Москве состоялась премьера фильма "Мастер и Маргарита", очередной попытки экранизации знаменитого одноимённого романа Михаила Булгакова.