Шойгу в Пекине назвал потери Киева: Усилия Запада бесполезны

Министр обороны России озвучил потери украинской армии в ходе контрнаступления.Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе своего выступления в Пекине, на Сяншаньском форуме, вновь озвучил потери украинской армии.
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