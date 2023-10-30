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Шойгу в Пекине назвал потери Киева: Усилия Запада бесполезны

Шойгу в Пекине назвал потери Киева: Усилия Запада бесполезны

Министр обороны России озвучил потери украинской армии в ходе контрнаступления.Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе своего выступления в Пекине, на Сяншаньском форуме, вновь озвучил потери украинской армии.

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