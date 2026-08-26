OilPrice
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

OilPrice

5 подписчиков

India’s ONGC Targets Tenfold Oil Output Boost in Venezuela

India’s state-owned Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) plans to invest about $200 million to revive production at the San Cristobal oilfield in Venezuela, which it shares with Venezuelan state oil firm PDVSA, Indian outlet Economic Times reported on Wednesday, citing sources with knowledge of the development.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии