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Трагедия в Сочи! Что случилось в Чертовой купели: девушку ищут вторые сутки

Трагедия в Сочи! Что случилось в Чертовой купели: девушку ищут вторые сутки

В Сочи продолжаются поиски девушки, исчезнувшей после резкого подъёма воды в горной реке Агуре. ЧП произошло в районе популярной достопримечательности «Чёртова купель».

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