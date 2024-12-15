МИД Британии поддерживает связь с террористами в Сирии — Лэмми

Дипломатический контакт с террористической группировкой, пришедшей к власти в Сирии, налажен у внешнеполитического ведомства Британии, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, 15 декабря передает телеканал Sky News.
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