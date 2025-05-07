Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов радио и всех отраслей связи

В Российской Федерации 7 мая отмечают День радио. Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил поздравления работникам и ветеранам радио, а также всем специалистам сферы связи региона в связи с их профессиональным праздником.
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