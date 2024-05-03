Участники городской конференции обсудили роль патриотизма в обеспечении национальной безопасности Чеченской Республики

О роли патриотизма в обеспечении национальной безопасности Чеченской Республики в условиях глобальных террористических угроз говорили накануне участники городской конференции, состоявшейся в средней школе № 21 г.
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