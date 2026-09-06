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Царьград

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«Никто не выиграет»: советник Зеленского призвал остановить конфликт с Россией

«Никто не выиграет»: советник Зеленского призвал остановить конфликт с Россией

В Киеве признали бессмысленность боевых действий из-за разрушения городов.В Киеве заговорили о бессмысленности дальнейших боевых действий.

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