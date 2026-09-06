В Киеве признали бессмысленность боевых действий из-за разрушения городов.В Киеве заговорили о бессмысленности дальнейших боевых действий.
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Это ещё надо посмотреть кто не выиграет,Куев с кликой ЗЕ точно не выиграет.