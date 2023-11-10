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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Оптимизация: Авторы Baldur's Gate 3 достигли значительного прогресса в использова...

Оптимизация: Авторы Baldur's Gate 3 достигли значительного прогресса в использова...

Оптимизация: Авторы Baldur's Gate 3 достигли значительного прогресса в использовании памяти Xbox Series SИ хотя младшая Xbox Series S как раз и стала причиной задержки выхода игры на консолях Microsoft, в процессе решения трудностей с портом разработчика удалось добиться впечатляющего улучшения использования оперативной памяти консоли.

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