Оптимизация: Авторы Baldur's Gate 3 достигли значительного прогресса в использова...

Оптимизация: Авторы Baldur's Gate 3 достигли значительного прогресса в использовании памяти Xbox Series SИ хотя младшая Xbox Series S как раз и стала причиной задержки выхода игры на консолях Microsoft, в процессе решения трудностей с портом разработчика удалось добиться впечатляющего улучшения использования оперативной памяти консоли.