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Вгудок

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ТрансФедеральная грузовая компания. ФГК расфасуют по пакетам: РЖД ищут деньги, «Трансфин-М» — контроль над операторским рынком

ТрансФедеральная грузовая компания. ФГК расфасуют по пакетам: РЖД ищут деньги, «Трансфин-М» — контроль над операторским рынком

Продажа доли в «Федеральной грузовой компании» снова во главе повестки. Старую песню о главном затянули на Восточном экономическом форуме, где генеральный директор лизинговой компании «Трансфин-М» Иннокентий Алафинов обозначил принципиальную позицию потенциального инвестора: они готовы рассматривать приобретение актива, но лишь при условии получения контрольного пакета в 51%.

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