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Xiaomi Skynomad N70: старт продаж в Китае от 209 900 юаней

Xiaomi Skynomad N70: старт продаж в Китае от 209 900 юаней

Последовательный гибрид Xiaomi Skynomad N70 начал продаваться в Китае по цене от 209 900 юаней (≈ 2,46 млн рублей).

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