Срочная помощь нашим бойцам, наступающим у Авдеевки и сдерживающим врага у Работино, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Разведчики и мотострелки благодарят наших читателей: за дрон Mavic 3 — наших доброжелателей, за пауэрбанки, домкрат, наборы инструментов и ключей — фонд «Русская тройка», за генератор — компанию «Ротор-М» из Москвы, за коллиматор — помощника «Технофронт «РусВесны», за инструменты и дизельную печку — дядю Мишу.