Согласовано строительство новой школы в Нижегородском районе Москвы

На юго-востоке столицы согласована реализация нового проекта по строительству средней школы. По словам председателя Московской городской комиссии по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, школа будет расположена на Новохохловской улице, земельный участок № 2.
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