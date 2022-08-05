4K, качественная аудиосистема, игровой режим, проецирование — дешевле $500. Доступные телевизоры Huawei Smart Screen S поступили в продажу в Китае

Первый телевизор Huawei такого размера с крошечной рамкой и современными технологиями. Huawei Smart Screen S86 Pro поступил в продажу в Китае Недавно компания Huawei представила три новых умных телевизора с экранами диагональю 55, 65 и 75 дюймов.
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