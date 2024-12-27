Кто взлетел наверх или удержался у руля в уходящем году

Уходящий год для одних политиков стал концом карьеры, а других, напротив, вознес на вершины власти. Кто-то удержался на посту, упрочив позиции<strong>Уходящий год для одних </strong><strong>политиков </strong><strong>стал </strong><strong>концом карьеры, а других, напротив, вознес на вершины власти.
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