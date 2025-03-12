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Российские ученые нашли способ повысить эффективность вакцин от коронавируса

Российские ученые нашли способ повысить эффективность вакцин от коронавируса

Ученые из ГНЦ Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова РАН совместно с коллегами из НИИ системной биологии и медицины нашли способ усовершенствовать вакцины от COVID-19, усилив иммунный ответ организма.

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