Задержанный генерал Кузнецов дал показания на бизнесмена Мартиросяна

Бывший главный кадровик Минобороны активно сотрудничает со следствием.Экс-начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал Юрий Кузнецов, задержанный по подозрению в крупных взятках, на данный момент пошёл на сотрудничество с СК, сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.