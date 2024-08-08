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Царьград

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Задержанный генерал Кузнецов дал показания на бизнесмена Мартиросяна

Задержанный генерал Кузнецов дал показания на бизнесмена Мартиросяна

Бывший главный кадровик Минобороны активно сотрудничает со следствием.Экс-начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал Юрий Кузнецов, задержанный по подозрению в крупных взятках, на данный момент пошёл на сотрудничество с СК, сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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