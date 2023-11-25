Документальный фильм «Без границ» выйдет 25 ноября

Онлайн-кинотеатр Okko 25 ноября эксклюзивно покажет документальный фильм и серию видеороликов «Без границ», которые посвящены 10 финалистам национального чемпионата «Абилимпикс» и рассказывают об историях профессионального успеха людей с ограниченными возможностями здоровья.
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