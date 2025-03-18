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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер женской сборной Италии Веласко: «Отсутствие такой спортивной державы, как Россия, ощущается. Ее отстранение – безумие»

«Сильнейшие клубы? На женском уровне – русские, турчанки и итальянки. В соревновательном плане отсутствие такой спортивной державы, как Россия, ощущается.

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