В Пекине открылась 5-я сессия бюро ВК НПКСК 14-го созыва

Пекин, 1 марта /Синьхуа/ -- В пятницу в Пекине открылась 5-я сессия бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва для подготовки к предстоящей ежегодной сессии ВК НПКСК.
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