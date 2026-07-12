В Днепропетровской области российский дрон «Герань-4 Сикер» поразил локомотив Вооруженные силы РФ продолжают боевую работу по уничтожению железнодорожного подвижног.
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В Днепропетровской области российский дрон «Герань-4 Сикер» поразил локомотив Вооруженные силы РФ продолжают боевую работу по уничтожению железнодорожного подвижног.
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