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ФедералПресс

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Заставил Запад замолчать: жесткие слова Лаврова стали неожиданностью

Заставил Запад замолчать: жесткие слова Лаврова стали неожиданностью

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Отношения России и Запада переживают очередной виток роста напряженности – на недавно завершившемся в Турции саммите НАТО лидеры альянса заявили о готовности продолжать оказывать давление на РФ даже после завершения украинского кризиса.

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