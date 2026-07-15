Заставил Запад замолчать: жесткие слова Лаврова стали неожиданностью

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Отношения России и Запада переживают очередной виток роста напряженности – на недавно завершившемся в Турции саммите НАТО лидеры альянса заявили о готовности продолжать оказывать давление на РФ даже после завершения украинского кризиса.
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