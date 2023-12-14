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Что будет, если хохлам отрубить интернет?

Что будет, если хохлам отрубить интернет?

Киевстар хакнули. Что будет, если хохлам отрубить интернет? Рубрика "Вынесено  из  комментариев".

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Ну 2 года уже пора что то сделать и спецам?
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16 час.
Галина Дьячина
молятся дьяволу..Бог в России!!!
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14 час.
татьяна кирк
👍
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