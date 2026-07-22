Сборная Испания заслужила победу в финале чемпионата мира по футболу — 2026, восторжествовала справедливость, заявил в интервью «Чемпионату» первый ассистент главного тренера баскетбольного клуба «Зенит» испанец Артуро Альварес.
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