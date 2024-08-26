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Команда SETI расширила поиск внеземного разума за пределы нашей галактики

Команда SETI расширила поиск внеземного разума за пределы нашей галактики

Учёные из Института SETI, исследовательского центра SETI в Беркли и Международного центра радиоастрономических исследований провели новое исследование с использованием массива радиотелескопов в Западной Австралии MWA (Murchison Widefield Array) в Западной Австралии.

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