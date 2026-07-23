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Царьград

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Яичница с угрозой для жизни: Онищенко объяснил опасность антибиотиков в яйцах

Яичница с угрозой для жизни: Онищенко объяснил опасность антибиотиков в яйцах

Утренняя глазунья может обернуться фатальными последствиями для иммунитета.Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко забил тревогу после громкого скандала с крупнейшей птицефабрикой "Синявинская", в чьей продукции надзорные органы нашли остатки ветеринарных препаратов.

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