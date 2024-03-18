Закрылись последние участки для голосования на выборах президента России

В восемь часов вечера по местному времени (05:00 мск) закрылись последние избирательные участки на выборах президента РФ, расположенные в российских диппредставительствах в Гватемале, Коста-Рике, Мексике и Никарагуа.
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