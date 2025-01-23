Юных северян приглашают на конкурс «Птичьи заметки»

Национальный парк «Русская Арктика» начал приём заявок на конкурс, приуроченный ко Дню зимующих птицУчастниками могут стать дети из подготовительных групп детских садов, учреждений дополнительного образования, а также школьники с 1 по 11 классы.
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