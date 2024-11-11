"Яндекс" - почему не растут акции

Акции компании в моем инвестиционном портфеле занимают первую строчку по объему. Именно поэтому я с особым трепетом изучаю отчетность эмитента, и сегодня мы разберем отчет за 9 месяцев 2024 года, к которому у меня есть вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)