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Блог частного инвестора

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"Яндекс" - почему не растут акции

"Яндекс" - почему не растут акции

Акции компании в моем инвестиционном портфеле занимают первую строчку по объему. Именно поэтому я с особым трепетом изучаю отчетность эмитента, и сегодня мы разберем отчет за 9 месяцев 2024 года, к которому у меня есть вопросы.

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