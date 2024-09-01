Пилотаж Ка-29 морской авиации Черноморского флота на закате над набережной в Крыму.
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Пилотаж Ка-29 морской авиации Черноморского флота на закате над набережной в Крыму.
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