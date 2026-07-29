⚡️ Россиянам следует воздержаться от покупок подписок и финансовых операций в Telegram до разъяснений Роскомнадзора и ФСБ — зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов Донецкая группа новостей.
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⚡️ Россиянам следует воздержаться от покупок подписок и финансовых операций в Telegram до разъяснений Роскомнадзора и ФСБ — зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов Донецкая группа новостей.
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