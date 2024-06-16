Оптимизация медицины по-голиковски. Хирург рассказал о том как врачи-южане калечат и убивают своих пациентов

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Марина Трянина аналогичная ситуация - засилье недоучек мигрантов - в городских поликлиниках,. особенно в детских которая усугубилась навязанной системой дистанционной диагностики и лечения .. в результате думающие люди перестали обращаться в поликлиники или ходят только за больничными, а пожилые люди занимаются самолечением..