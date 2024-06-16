Видеообращение которое на днях записал заведующий отделением сосудистой хирургии Костромской областной больницы Антон Казанцев, наглядно демонстрирует как с подачи наших властей происходит замещение коренного населения представителями этнических диаспор в наиболее значимых социальных сферах.
Оптимизация медицины по-голиковски. Хирург рассказал о том как врачи-южане калечат и убивают своих пациентов
Комментарии
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алекс кузь
Все просто. Принцип индийской революции. Пациент требует того врача, которому он доверяет, и не идет к тому врачу, который врачевать не умеет. При брюольнице важна социальная сеть. Требуйте врача профессионала.
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6 час.
Марина Трянина
аналогичная ситуация - засилье недоучек мигрантов - в городских поликлиниках,. особенно в детских которая усугубилась навязанной системой дистанционной диагностики и лечения .. в результате думающие люди перестали обращаться в поликлиники или ходят только за больничными, а пожилые люди занимаются самолечением..
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3 час.
Николай Кузнецов
К сожалению, даже в глушь подобные добрались. Ладно еще, некоторые из мигрантов в действительности нормальные врачи, но ведь хватает и в самом деле откровенных тупарей и недоучек. Среди своих такие попадаются, а тут еще и мигранты.
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14 мин.
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