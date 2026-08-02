Киев второй день подряд пытается нанести удары по уфимскому НПЗ Массированная атака украинских беспилотников на Башкирию отражена, противник прод.
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Киев второй день подряд пытается нанести удары по уфимскому НПЗ Массированная атака украинских беспилотников на Башкирию отражена, противник прод.
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